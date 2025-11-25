Non ce l’ha fatta nonna Luciana 89 anni… Era stata investita due settimane fa mentre attraversava la strada a Frosinone
Lo scorso 8 novembre 2025, un tragico incidente ha sconvolto la vita di Luciana Macciocchi, un' anziana di 89 anni di Frosinone. L'episodio si è verificato intorno alle 19:30, mentre la donna stava attraversando viale America Latina, quando è stata investita da un'auto. L'impatto è stato violento, e immediatamente sono scattati i soccorsi. I soccorsi sul posto: un intervento tempestivo ma senza esito. Sul luogo dell'incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Dopo le prime cure sul posto, Luciana Macciocchi è stata trasportata d'urgenza all' ospedale di Alatri, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.
