Non avevo il coraggio di lasciarlo temevo mi uccidesse | le storie delle vittime di violenza in Romagna
“Ti accorgi di dover chiedere aiuto quando sei nell’oscurità più assoluta. Quando il nero del dolore senza limiti ti entra dentro come un virus letale, invadendoti l’anima”. Giorgia (nome di fantasia) è solamente una delle tante donne che, negli anni, si sono rivolte al Centro antiviolenza del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Voglio dare un messaggio a tutti i miei coetanei: non vado fiero di quello che ho fatto e non avevo il coraggio di chiedere scusa ai genitori, questo era il mio messaggio e chiedo ancora scusa» - facebook.com Vai su Facebook