Nomine Sac la posizione delle associazioni di categoria del Sud Est
Le associazioni di categoria del territorio del Sud Est esprimono forte disappunto per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Sac SpA, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso e il cui principale azionista è la Camera di Commercio, con una partecipazione superiore al 60%. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
