Roma, 24 novembre 2025 - Nella puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello è successo un po’ di tutto. Discussioni noiose comprese. Una puntata nella quale il pubblico è stato chiamato a decretare la prima concorrente finalista di questa edizione. Che si dovrebbe concludere intorno a metà dicembre. Mancherebbero, quindi, soltanto tre puntate alla fine del reality show condotto da Simona Ventura, con i “panelisti” Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi e con l’opinionista Sonia Bruganelli. La prima finalista. La busta rossa per Rasha. Il confronto fra Omer e Jonas. I nominati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nominati Grande Fratello 24 novembre: chi è andato in finale