Nominati Grande Fratello 24 novembre | chi è andato in finale
Roma, 24 novembre 2025 - Nella puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello è successo un po’ di tutto. Discussioni noiose comprese. Una puntata nella quale il pubblico è stato chiamato a decretare la prima concorrente finalista di questa edizione. Che si dovrebbe concludere intorno a metà dicembre. Mancherebbero, quindi, soltanto tre puntate alla fine del reality show condotto da Simona Ventura, con i “panelisti” Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi e con l’opinionista Sonia Bruganelli. La prima finalista. La busta rossa per Rasha. Il confronto fra Omer e Jonas. I nominati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Festeggiamo un altro grande traguardo DAF! Siamo orgogliosi di annunciare che i DAF XD Electric e XF Electric sono stati nominati International Truck of the Year 2026! Questo premio premia non solo l’innovazione tecnologica, ma anche l’impegno per - facebook.com Vai su Facebook
Nominati Grande Fratello 24 novembre: chi è andato in finale - Nella puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello è successo un po’ di tutto. Secondo msn.com
Grande Fratello 2025, diretta decima puntata: Giulia è la prima finalista, in 4 al televoto dal doppio esito - Il live minuto per minuto e i video della decima puntata del Grande Fratello 19 in onda su Canale 5, in prima serata, lunedì 24 novembre 2025 ... Come scrive davidemaggio.it
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 24 novembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna la diretta del Grande Fratello 2025 con una nuova imperdibile puntata che eleggerà il primo finalista di questa edizione. Si legge su superguidatv.it