No alla violenza sulle donne a San Martino Spino lo spettacolo E se domani capitasse a me Vorrei essere l' ultima

Si terrà venerdì 28 novembre alle ore 21 presso il Politeama di San Martino Spino, lo spettacolo benefico dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne intitolato “E se domani capitasse a me. Vorrei essere l'ultima”.Circa un ora di spettacolo, tra discipline aeree della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta" - facebook.com Vai su Facebook

Troppe donne continuano a subire violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. A queste si aggiunge la violenza online. Il MUR sostiene la presenza di centri anti violenza negli Atenei e studi per la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di violenza. Vai su X

No alla violenza sulle donne, a San Martino Spino lo spettacolo “E se domani capitasse a me... Vorrei essere l'ultima” - Si terrà venerdì 28 novembre alle ore 21 presso il Politeama di San Martino Spino, lo spettacolo benefico dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne intitolato “ E se domani ... Lo riporta modenatoday.it

Una giornata per dire "No" alla violenza sulle donne per sempre. Tante le iniziative in Basilicata - Istituzioni, scuole, realtà culturali e sanitarie in campo per un'opera di sensibilizzazione e prevenzione che vada oltre la ricorrenza ... Come scrive rainews.it

Tra parole e immagini: la serata di San Benigno per dire no alla violenza sulle donne - Proiezioni, letture e interventi delle associazioni locali hanno animato la Biblioteca comunale, ricordando l’impegno quotidiano per il rispetto e la prevenzione ... giornalelavoce.it scrive