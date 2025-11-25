Nissan e Monolith | l’IA accelera lo sviluppo dei futuri veicoli

La rinnovata collaborazione tra Nissan e Monolith conferma quanto l'intelligenza artificiale stia diventando un elemento strategico nello sviluppo automobilistico moderno. Le due realtà hanno siglato un nuovo accordo triennale che punta a rendere più rapida, efficiente e sostenibile la progettazione dei futuri modelli, riducendo la dipendenza dai test fisici e accelerando l'introduzione delle.

