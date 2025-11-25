Niente extension niente mascara | solo ciglia perfettamente ordinate sollevate e naturali Dalla Corea a TikTok il trattamento ciglia del momento
A rriva dalla Corea e ha già conquistato TikTok con milioni di visualizzazioni: si chiama Korean Lash Lift ed è il trattamento occhi più desiderato del momento. Regala c iglia sollevate, lucidissime, ultra-definite, con quel twist “glass” tipico dell’estetica K-beauty. Un risultato diverso dalla classica laminazione occidentale. Sopracciglia decolorate, il ritorno del trend più discusso: Jenna Ortega fa scuola X Leggi anche › Ciglia: dalla laminazione ai sieri specifici, come prendersene cura Korean Lash Lift: che cos’è il nuovo trattamento ciglia. La Korean Lash Lift è un trattamento professionale che solleva, incurva e lucida le ciglia naturali valorizzandone la forma senza ricorrere alle extension. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Quando vi parlo di `effetto wow` Ecco cosa intendo… Laminazione ciglia No mascara No piegaciglia No extension Guarda _il prima_ nella seconda foto - facebook.com Vai su Facebook
Korean Lash Lift: che cos’è il nuovo trattamento ciglia - Niente extension, niente mascara: solo ciglia perfettamente ordinate, sollevate e naturali. Riporta iodonna.it
Extension ciglia: il segreto per uno sguardo da bambi senza mascara - Le extension ciglia regalano uno sguardo da bambi, senza limiti di tempo E senza utilizzare il mascara. Si legge su amica.it
Extension per ciglia: il segreto di uno sguardo irresistibile - Le ciglia, elemento distintivo per eccellenza del viso, hanno il potere di definire e valorizzare lo ... Segnala primamonza.it