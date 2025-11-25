Nicolas Costa il ragazzo di 23 anni morto in un incidente frontale contro un camion

Milanotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Nicolas Costa, il ventitreenne morto nel grave incidente tra un furgone e un tir sulla Strada statale 9, via Emilia, a Vizzolo Predabissi (Milano).Il ragazzo era alla guida del furgone che si è scontrato frontalmente col camion guidato da un cinquantenne. Nonostante i tempestivi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

