Nicolas Costa il ragazzo di 23 anni morto in un incidente frontale contro un camion

Si chiamava Nicolas Costa, il ventitreenne morto nel grave incidente tra un furgone e un tir sulla Strada statale 9, via Emilia, a Vizzolo Predabissi (Milano).Il ragazzo era alla guida del furgone che si è scontrato frontalmente col camion guidato da un cinquantenne. Nonostante i tempestivi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

https://www.ilcittadino.it/stories/sudmilano/san-zenone-sotto-shock-per-la-tragica-morte-del-23enne-nicolas-costa-o_174199_96/ - facebook.com Vai su Facebook

Incidente frontale tra un Tir e un furgone sulla via Emilia, morto il 23enne Nicolas Costa - Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, si è verificato un grave scontro frontale tra un Tir e un furgone sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di ... Segnala fanpage.it

San Zenone sotto shock per la tragica morte del 23enne Nicolas Costa - INCIDENTE MORTALE Il giovane era molto conosciuto nella realtà locale, il sindaco Tronconi vicino alla famiglia «in questo momento di immenso dolore» ... Da ilcittadino.it

Incidente sulla via Emilia: ragazzo di 23 anni muore nello scontro frontale tra furgone e Tir - Tragedia all’altezza di Vizzolo Predabissi: la giovane vittima era alla guida del furgone, ferito il camionista. Secondo msn.com