Nico Paz Como addio a gennaio? Dall’Argentina una clamorosa ipotesi sul giocatore I dettagli
Nico Paz Como, il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dai lariani già a gennaio. Su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid. Le ultime Il futuro di Nico Paz potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Quello che fino a ieri sembrava soltanto un esercizio di fantasia, un semplice “what if” di mercato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Nico Paz dopo Torino-Como 1-5 svela il metodo Fabregas. Pressione continua, pochi complimenti e tanta richiesta di migliorare: https://fanpa.ge/gj04i - facebook.com Vai su Facebook
#Como scatenato con #Addai, Nico Paz e Baturina: 5 goal al #Torino e sorpasso sulla #Juventus. Zona Champions a tre punti Vai su X
Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio, ma può farlo? Cosa dice il contratto - Il Real Madrid di Xabi Alonso ha intenzione di attivare la recompra per Nico Paz già a gennaio, ma sorgono dei dubbi ... Secondo calciomercato.it
Nico Paz, svolta imminente: Real Madrid pronto alla recompra - Nico Paz può lasciare il Como già a gennaio: il Real Madrid pronto a esercitare la recompra per riportarlo subito in Spagna. Lo riporta europacalcio.it
Nico Paz via dal Como a gennaio, il Real Madrid vuole riportarlo in Spagna: gli costerà pochissimo - Il Real Madrid si muove per Nico Paz, potrebbero riportarlo in Spagna già a gennaio: il diritto di recompra può essere esercitato nella prossima sessione ... Si legge su fanpage.it