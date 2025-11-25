Nico Paz Como addio a gennaio? Dall’Argentina una clamorosa ipotesi sul giocatore I dettagli

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz Como, il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dai lariani già a gennaio. Su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid. Le ultime Il futuro di Nico Paz potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Quello che fino a ieri sembrava soltanto un esercizio di fantasia, un semplice “what if” di mercato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nico paz como addio a gennaio dall8217argentina una clamorosa ipotesi sul giocatore i dettagli

© Calcionews24.com - Nico Paz Como, addio a gennaio? Dall’Argentina una clamorosa ipotesi sul giocatore. I dettagli

Scopri altri approfondimenti

nico paz como addioIl Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio, ma può farlo? Cosa dice il contratto - Il Real Madrid di Xabi Alonso ha intenzione di attivare la recompra per Nico Paz già a gennaio, ma sorgono dei dubbi ... Secondo calciomercato.it

nico paz como addioNico Paz, svolta imminente: Real Madrid pronto alla recompra - Nico Paz può lasciare il Como già a gennaio: il Real Madrid pronto a esercitare la recompra per riportarlo subito in Spagna. Lo riporta europacalcio.it

nico paz como addioNico Paz via dal Como a gennaio, il Real Madrid vuole riportarlo in Spagna: gli costerà pochissimo - Il Real Madrid si muove per Nico Paz, potrebbero riportarlo in Spagna già a gennaio: il diritto di recompra può essere esercitato nella prossima sessione ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nico Paz Como Addio