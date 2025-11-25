Neve a Bolzano e a Vipiteno in Trentino Alto Adige

Prima nevicata della stagione fino a fondovalle in Alto Adige, con fiocchi caduti anche nella conca di Bolzano, evento raro a fine novembre. A Vipiteno misurati 12 cm di neve fresca. Durante la giornata il limite della neve salirà fino a 500-1000 metri, con progressivo miglioramento da ovest. Nonostante gli avvisi, si sono verificati alcuni incidenti stradali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Neve a Bolzano e a Vipiteno in Trentino Alto Adige

