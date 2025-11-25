Neve a Bolzano e a Vipiteno in Trentino Alto Adige

Tg24.sky.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima nevicata della stagione fino a fondovalle in Alto Adige, con fiocchi caduti anche nella conca di Bolzano, evento raro a fine novembre. A Vipiteno misurati 12 cm di neve fresca. Durante la giornata il limite della neve salirà fino a 500-1000 metri, con progressivo miglioramento da ovest. Nonostante gli avvisi, si sono verificati alcuni incidenti stradali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

neve a bolzano e a vipiteno in trentino alto adige

© Tg24.sky.it - Neve a Bolzano e a Vipiteno in Trentino Alto Adige

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

neve bolzano vipiteno trentinoNeve a Bolzano e a Vipiteno in Trentino Alto Adige - Prima nevicata della stagione fino a fondovalle in Alto Adige, con fiocchi caduti anche nella conca di Bolzano, evento raro a fine novembre. Lo riporta tg24.sky.it

neve bolzano vipiteno trentinoNeve fino a fondovalle in Alto Adige, 12 cm a Vipiteno - I fiocchi questa notte sono caduti anche nella conca di Bolzano, un evento piuttosto raro per fine novembre. ansa.it scrive

Neve copiosa ad un mese dal Natale! E non è finita: vediamo dove ne scenderà ancora - SITUAZIONE Attualmente si segnalano nevicate a Bolzano, sulle Dolomiti e in Trentino, con fiocchi anche in città a Trento (come possiamo vedere dall'immagine della webcam in diretta qui sotto). Scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Bolzano Vipiteno Trentino