Neonata trovata nel water | è viva Si indaga la madre La famiglia non sapeva della gravidanza
La neonata è stata trovata con la testa immersa nell’acqua del water, in un appartamento di Ciriè. A trovarla è stato lo zio, che entrando in casa ha immediatamente chiamato il 112. Secondo le prime informazioni, la madre aveva appena partorito da sola e aveva perso molto sangue: entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per tentato infanticidio. La situazione della madre: parto in casa e uso di crack. La donna, 38 anni, avrebbe partorito in casa in una situazione di profondo degrado, mentre si trovava sotto l’effetto del crack. Quando il fratello l’ha trovata, era in stato confusionale e in gravi condizioni per la perdita di sangue. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
