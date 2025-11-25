Nel cuore del cantiere di Sestri Ponente | a che punto è il super-bacino | Video

Siamo entrati nel maxi cantiere che cambierà volto alla città e allo stabilimento Fincantieri con Marco Vaccari, direttore dello Staff Programma Straordinario e Leoncio Fortunato, direttore tecnico RCM Costruzioni. Il progetto è finalizzato alla costruzione delle navi di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Nel cuore del cantiere di Sestri Ponente: a che punto è il super-bacino | Video

