Nel comune di Venezia Manildo supera Stefani Il centrosinistra gongola

Nella tornata elettorale che con percentuali bulgare ha consegnato la Regione al centrodestra del nuovo presidente Alberto Stefani, gli elettori di Venezia hanno invece premiato Giovanni Manildo e il centrosinistra.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySe nella provincia di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it