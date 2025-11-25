Nel brano Mature la cantante fa riferimento ad un uomo Nel mirino dei fan l' attore americano | Non confermo non nego nulla

« «Scommetto che le piace quando ti sente dire “ Sei così matura per la tua età, tesoro “. Potrebbe essere tua figlia. Come me prima che diventassi più saggia », così canta Hilary Duff nel suo nuovo singolo Mature, primo estratto dal suo prossimo album Luck.or something, in uscita il 20 febbraio 2026. Dopo dieci anni di pausa dalla musica, la cantante torna con un brano pop riflessivo e maturo, scritto e prodotto insieme al marito Matthew Koma, che ha immediatamente scatenato i fan: non solo per le sonorità nuove, ma anche per le speculazioni sul destinatario dei suoi versi. Il testo è un dialogo tra la Hilary del passato e quella del presente, ma chi è l’uomo più vecchio di cui stanno parlando? Essere italiana negli anni 2000. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel brano "Mature" la cantante fa riferimento ad un uomo. Nel mirino dei fan l'attore americano: «Non confermo, non nego nulla»

Nel nuovo singolo “Affari”, Mr Melt firma una delle prove più mature e introspective della sua carriera.Prodotto da Dr. Testo e pubblicato in modo indipendente, il brano è un viaggio nel caos ordinato della mente di chi vive la realtà dell’hustle ogni giorno. “Affari - facebook.com Vai su Facebook

Eurovision 2025, Klavdia rappresenta la Grecia: chi è la cantante? Età, carriera, canzoni, testimonial di make up e il significato di "Asteromata" - Klavdia è la voce che la Grecia ha scelto per l’Eurovision Song Contest 2025, portando sul palco di Basilea intensità vocale e una presenza scenica capace di fondere pop moderno e sonorità ... Secondo ilmessaggero.it

Gianluca Grignani contro Laura Pausini: “La mia storia tra le dita è un mio brano” e lei: “Sapevi che lo avrei cantato” - Nelle scorse ore tra due grandi nomi della musica italiana è nata una piccola polemica, si tratta di Gianluca Grignani e Laura Pausini. Scrive fanpage.it