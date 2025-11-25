Nel 2024 un femminicidio ogni 3 giorni

15.40 Un femminicidio ogni tre giorni.Secondo l'Istat sono state 106 le vittime nel 2024, spesso uccise con segni di grande accanimento sui loro corpi. I dati mettono in evidenza che il 91,4% delle uccisioni di donne sono riconducibili a omicidi di genere, e a uccidere le donne italiane sono uomini italiani che rientrano nella cerchia delle loro più strette relazioni. Le più esposte al rischio le donne tra 75 e 85 anni. Peso dei femminicidi sul totale delle donne uccise oscilla dall' 82,1%, del 2023 al 91,4% del 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it