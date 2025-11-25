Nel 2024 in provincia 426 casi di maltrattamenti sei femminicidi in sei anni
Sono 82 le donne uccise nel Lazio, tra il 2019 e il 2025. Nove in provincia di Latina, e di queste ultime sei sono state vittime di femminicidi consumati da nord a sud del territorio, gli ultimi dei quali risalgono al 2024 e sono quelli di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, madre e figlia uccise. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Nella provincia di Sassari assistite 578 donne nel 2024, 501 i casi registrati nei primi dieci mesi del 2025
Due nuovi casi di scabbia in una scuola di Roma. In città e in provincia aumentano le segnalazioni
Morbillo: nel 2024 superati i mille casi, il 90% di non vaccinati - Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, in Italia, sono stati notificati 1045 casi di morbillo di cui 53 nel mese di novembre 2024, numero in aumento rispetto al mese precedente.
Morbillo: la situazione in Italia tra migliaia di casi, complicanze e ricoveri - Si tratta di una patologia molto contagiosa e potenzialmente grave, che può causare complicanze come encefaliti, polmoniti, ...
Aggiornamento nuove diagnosi di infezione da Hiv e dei casi di Aids in Italia al 31 dicembre 2024 - Al Registro Nazionale AIDS nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi di AIDS, pari a un'incidenza di 0,8 casi per 100.