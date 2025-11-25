Navigatore solitario svedese di 80 anni soccorso a Procida | credeva di essere a Capri
Un velista svedese di 80 anni, diretto a Capri, è finito a Procida in pieno libeccio, entrando disorientato nel porto commerciale di Marina Grande e rischiando l’impatto con i traghetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
