Nato asset russi e territori occupati | ecco i punti critici della trattativa
I negoziati di Ginevra e Abu Dhabi. In mezzo, una miriade di colloqui telefonici, riunioni in videocall e il vertice straordinario dei leader Ue a Luanda. L'evoluzione del piano da 28 punti inizialmente ingegnato da Donald Trump per la pace in Ucraina è stata rapida, nonostante le diverse latitudini alle quali si è sviluppata. Tutto è in fieri e, anche l'ultima bozza del piano – da 19 punti e alla base degli incontri emiratini tra Usa, Ucraina e Russia – potrebbe essere superata a stretto giro. Ecco i principali punti attorno ai quali ruota la difficile, ma non più impossibile, buona riuscita dei negoziati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
