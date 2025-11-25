Natalya | Il perchè John è cosi fantastico per questo sport

Durante una recente apparizione su Busted Open Radio , la superstar della WWE Natalya ha parlato del ritiro di John Cena dal wrestling, con il suo ultimo incontro previsto per il mese prossimo. Di seguito alcuni punti salienti: Natalya triste per il fine carriera di John: “Mi dispiace che siamo arrivati??alla fine, perché sta ancora facendo un lavoro fantastico. Non voglio che sia la fine.” I suoi pensieri su John: “Penso che John rappresenti tutto ciò che di grandioso amiamo del wrestling professionistico. È leale. È perfetto? No. È umano. È giusto dirlo. Ispira i ragazzi che sono allo stremo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

