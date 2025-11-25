Natale nell' Arte un regalo colorato e scintillante

Genovatoday.it | 25 nov 2025

Laboratorio tematico: “ Natale nellArte - un regalo colorato e scintillante”.Per bambini dai 5 agli 11 anni.Sabato 29 novembre 2025, dalle h. 15 alle h. 17Su prenotazione. Posti limitati.Presso il Centro Artistico Art’Intorno, via Cecchi - GenovaIl tema centrale è il Natale, la sua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

