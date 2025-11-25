Natale nell' Arte un regalo colorato e scintillante

Laboratorio tematico: “ Natale nell’Arte - un regalo colorato e scintillante”.Per bambini dai 5 agli 11 anni.Sabato 29 novembre 2025, dalle h. 15 alle h. 17Su prenotazione. Posti limitati.Presso il Centro Artistico Art’Intorno, via Cecchi - GenovaIl tema centrale è il Natale, la sua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Sentite già lo sfavillio del Natale nell'aria? I sogni si accendono e colorano la notte di magia! Buona serata e buona notte miei cari, che i vostri sogni siano luminosi come stelle #theskylarksdream #buonaserata #goodeveningpost #GoodNightFriends #buonan - facebook.com Vai su Facebook

Natale nell'Arte, un regalo colorato e scintillante - Il tema centrale è il Natale, la sua rappresentazione simbolica e la sua celebrazione, nei suoi aspetti poetici e artistici, dalla sacralità delle raffigurazioni nelle catacombe fino alle interpretazi ... Segnala genovatoday.it

20 idee regalo di Natale sotto i €20. Perfette da comprare al Black Friday - 20 idee regalo di Natale sotto i 20 euro: giochi, accessori, beauty e gadget tecnologici, perfetti da acquistare al Black Friday per sorprendere amici e parenti. money.it scrive

10 idee regalo di natale sotto i 10 euro: farai un figurone - Idee regalo beauty sotto i dieci euro che uniscono packaging curati, formule piacevoli e piccoli gesti di benessere, perfette per le feste. sfilate.it scrive