Natale ad Aura | luci mercatini e pattinaggio per tutta la famiglia

Il Natale si prepara a illuminare il Centro Commerciale Aura di Valle Aurelia con un calendario di appuntamenti pensato per tutta la famiglia, dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un lungo viaggio tra luci, spettacoli e sorprese che trasformerà il quartiere Aurelio in uno scenario carico di emozioni condivise.

Dal 28 novembre al 6 gennaio arrivano i Mercatini di Natale, con tante idee regalo, decorazioni, sapori tipici e piccole magie da scoprire passeggiando tra le casette illuminate.

