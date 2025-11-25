Natale a Spinea | un mese di eventi mercatini e musica per tutta la città
Ricco calendario di eventi dedicati al Natale per il Comune di Spinea. Un programma variegato, realizzato in collaborazione con associazioni, parrocchie, biblioteche, scuole, commercianti e realtà del territorio.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDal 6 dicembre all’11. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Natale 2025 a Spinea sta arrivando… e quest’anno sarà ancora più speciale! Tantissime novità, eventi per tutte le età, musica, luci, mercatini e la magia delle feste che riempirà ogni angolo della città . 4–8 dicembre Festa di quartiere Crea “El Sagron” - facebook.com Vai su Facebook
