Natale | a Signa mercatini mostre e musica in piazza

Firenzetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Signa si prepara ad accogliere il periodo delle festività con un fine settimana interamente dedicato alla cultura e alla tradizione, culminando con la 21° edizione del mercatino natalizio locale. L'iniziativa, che si svolge nell'ambito della "Festa della Toscana 2025", è frutto della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

natale signa mercatini mostreFra artigianato e gastronomia, domenica 30 novembre torna “Aspettando il Natale” nel centro di Signa - Ci avviciniamo a grandi passi al periodo natalizio e così il prossimo 30 novembre, prima domenica dell'Avvento. Come scrive piananotizie.it

natale signa mercatini mostreTornano i mercatini di Natale e le strade si riempiono di colori: una guida per scoprirli - Sono diventati un po' come l'albero addobbato, il panettone e il maglione con le renne: ovvero uno degli ingredienti fondamentali delle feste di fine anno. Da gazzettadiparma.it

natale signa mercatini mostreIl Natale? “Dall’Ambra all’Arno”. Ottanta gli appuntamenti fra Carmignano, Poggio a Caiano e Signa - Si chiama "Natale dall'Ambra all'Arno" ed è il cartellone degli eventi natalizi di tre Comuni: Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Secondo piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Signa Mercatini Mostre