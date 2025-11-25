natale a palmanova 6 e 7 dicembre i mercatini

Un nuovo albero di Natale, alto più di 9 metri, verrà allestito davanti al Palazzo Comunale di Palmanova. Alla base, una casetta dedicata ad attività per i più piccoli, alla consegna delle letterine di Natale nonché un suggestivo punto per scattare foto ricordo. Le luminarie tradizionali creeranno la giusta atmosfera tra le vie cittadine, inoltre Borghi e frazioni saranno abbellite con composizioni floreali natalizie. Una atmosfera che farà da ambientazione a tutte le attività previste a Palmanova per le prossime festività. Da segnalare, per il fine settimana del 6 e 7 dicembre, “Magico Natale a Palmanova” con mercatini natalizi, spettacoli itineranti per grandi e piccoli, la Casetta di Babbo Natale con gli elfi, giochi di società, truck food gourmet e tanto altro, per l’evento organizzato da Omael Planner e Respira la Cultura per l’Associazione Pro Palma, con il sostengo del Comune. 🔗 Leggi su Udine20.it

