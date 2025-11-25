Natale a Camogli | ricco calendario di iniziative per grandi e piccini
La magia del Natale approda a Camogli con un fitto calendario di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Il programma, messo a punto dall’Amministrazione comunale con il coordinamento dell’assessorato a Turismo, Pubblica Istruzione e Progetti Europei, guidato da Emanuela Caneva, è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Accensione dell'albero di Natale a Camogli con distribuzione di panettone e sorpresa invernale ''mai vista'' - facebook.com Vai su Facebook
Camogli: un Natale ricco di luci e iniziative; a San Silvesto anche un falò - La magia del Natale approda a Camogli con un fitto calendario di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Lo riporta msn.com