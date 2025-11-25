Natale a Betlemme operai palestinesi allestiscono l' albero vicino alla Chiesa della Natività

Vicino al luogo di nascita di Gesù Cristo, a Betlemme, i palestinesi si sono preparati per le imminenti festività natalizie, svelando un grande albero di Natale per la prima volta in quattro anni. La città di Betlemme, che ospita migliaia di cristiani, aveva rinunciato alle sue celebrazioni annuali negli ultimi quattro anni a causa della pandemia di coronavirus e della guerra a Gaza. Vicino alla Chiesa della Natività, gli agenti di polizia hanno eretto barriere per il controllo della folla mentre gli operai avvolgevano l’albero con ornamenti. I funzionari sperano che il rilancio delle celebrazioni possa rilanciare l’economia locale, che fa molto affidamento sui turisti e sui pellegrini che riempiono alberghi e ristoranti e acquistano prodotti di artigianato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

