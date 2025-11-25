Natale a Betlemme operai palestinesi allestiscono l' albero vicino alla Chiesa della Natività
Vicino al luogo di nascita di Gesù Cristo, a Betlemme, i palestinesi si sono preparati per le imminenti festività natalizie, svelando un grande albero di Natale per la prima volta in quattro anni. La città di Betlemme, che ospita migliaia di cristiani, aveva rinunciato alle sue celebrazioni annuali negli ultimi quattro anni a causa della pandemia di coronavirus e della guerra a Gaza. Vicino alla Chiesa della Natività, gli agenti di polizia hanno eretto barriere per il controllo della folla mentre gli operai avvolgevano l’albero con ornamenti. I funzionari sperano che il rilancio delle celebrazioni possa rilanciare l’economia locale, che fa molto affidamento sui turisti e sui pellegrini che riempiono alberghi e ristoranti e acquistano prodotti di artigianato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La magia del Natale vi aspetta allo Zoo-Fattoria Rosario Carimi in una nuova veste del Villaggio di Betlemme e Mirealandia. INAUGURAZIONE 8 dicembre allo Zoo-Fattoria Rosario Carimi Strada Provinciale 25, loc. Fontanelle, Castelvetrano INFO e PRENOT - facebook.com Vai su Facebook
Natale, a Betlemme operai palestinesi allestiscono l'albero vicino alla Chiesa della Natività - (LaPresse) Vicino al luogo di nascita di Gesù Cristo, a Betlemme, i palestinesi si sono preparati per le imminenti festività natalizie, svelando ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Solidarietà: Ass. “Oasi di pace”, al via la campagna “Stelline di Natale” per sostenere i bambini delle scuole di Betlemme - Sono realizzate a mano in legno di ulivo, dai cristiani di Betlemme, le “Stelline della Pace” che l’Associazione “Oasi di pace” propone, dietro una donazione minima di 2 euro, come campagna di solidar ... Da agensir.it
In scena il “Natale di pace“. Abete in piazza del Comune. Da Betlemme l’accensione - Proiezioni immersive mercatini, spettacoli itineranti, presepi diffusi, festival di musica medievale, dibattiti . Secondo msn.com