Nasce a Jesi l’opera Il giudizio di Paride con la musica di Paolo Marchettini e il libretto di Fabio Ceresa

JESI - Sabato 29 novembre ore 20,30 e domenica 30 novembre ore 16, anteprima il 27 novembre ore 16, debutta al Teatro Pergolesi di Jesi, per la 58a Stagione Lirica di Tradizione, un titolo d’opera al debutto assoluto, appositamente commissionato dalla Fondazione Pergolesi Spontini: “Il Giudizio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

