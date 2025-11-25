Nardò avamposto padano nel Salento | il sindaco Mellone porta la Lega al 40 per cento più di Zaia in Veneto

In Puglia la Lega tiene, conquistando l’8 per cento e conservando i quattro seggi del 2020 ma sbanca – letteralmente – a Nardò, città del sindaco-patriota Pippi Mellone: qui il Carroccio da frisella si è fatto dolce pasticciotto sfiorando il 40 per cento dei consensi. La parabola del secondo centro della provincia salentina è emblematica di come la politica sia fluida a queste latitudini: Mellone nel 2020, in rotta con il leader dei conservatori Raffaele Fitto, aveva sostenuto lo sceicco progressista Michele Emiliano, candidando un suo assessore in una civica, e aveva pure supportato il magistrato in aspettativa anche varie performance congressuali dem, scatenando l’ira degli ortodossi di Cgil e Anpi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

