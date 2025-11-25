Narcotraffico sgominate bande criminali tra Roma e Latina | affari milionari

Latina, 25 novembre 2025 – E’ in corso una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato della Questura di Roma, nei comuni di Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila, con l’impiego di oltre 200 uomini. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, Sostituto Procuratore, Francesco Cascini, disarticola 2 organizzazioni dedite al narcotraffico, operanti nei territori di Anzio, Nettuno e Latina. Nel corso delle indagini, che hanno dato luogo all’ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere per 15 persone, che rivestivano le posizioni di vertice dei due gruppi criminali, sono state documentate cessioni di droga il cui volume d’affari è stato stimato in alcuni milioni di euro, sul mercato della vendita al dettaglio dello stupefacente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

