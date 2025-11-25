Napoli uno storico incontro tra religioni
Il 20 Novembre 2025 a Napoli, è stata una giornata importante e storica. Tutti penseranno alla chiusura di una campagna elettorale regionale, debolissima e asfittica di contenuti, invece no, si è parlato di Pace, di diritti umani e di dialogo tra le religioni. Questo in una Chiesa dal contenuto altamente simbolico di riconciliazione, la Madonna della Catena, a Santa Lucia, una chiesa popolare e palpitante che contiene la tomba di Francesco Caracciolo, Ammiraglio della Flotta delle Repubblica Partenopea del 1799,unico ad avere avuto cristiana e onorata sepoltura. Fra gli organizzatori è stato di grandissimo aiuto Massimo Caruso, presidente di La Banda della Liberazione, napoletano che vive a Modena, ci ha permesso per il collegamento con la studiosa di Diritto Islamico Hanieh Tarkian, con la professoressa Wanda Marasco e realalizzato la grafica, la comunicazione e ideato il nostro logo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un tour privato al centro storico di Napoli? Eccoci - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Napoli, domani nella Cappella del Tesoro di San Gennaro l’incontro “‘Luca Fapresto’ e l’era dell’intelligenza veloce” - Domani, venerdì 21 novembre, alle ore 16, presso la Cappella del Tesoro di San Gennaro, nella diocesi di Napoli, si terrà un incontro - Come scrive agensir.it
Migrantes: Napoli, dal 12 al 14 settembre l’Incontro nazionale degli operatori impegnati con rom, sinti e camminanti - Alessio Ascalesi”, l’Incontro nazionale dedicato a chi opera o intende impegnarsi nelle attività pastorali della Chiesa ... Si legge su agensir.it