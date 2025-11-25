Napoli uno storico incontro tra religioni

Il 20 Novembre 2025 a Napoli, è stata una giornata importante e storica. Tutti penseranno alla chiusura di una campagna elettorale regionale, debolissima e asfittica di contenuti, invece no, si è parlato di Pace, di diritti umani e di dialogo tra le religioni. Questo in una Chiesa dal contenuto altamente simbolico di riconciliazione, la Madonna della Catena, a Santa Lucia, una chiesa popolare e palpitante che contiene la tomba di Francesco Caracciolo, Ammiraglio della Flotta delle Repubblica Partenopea del 1799,unico ad avere avuto cristiana e onorata sepoltura. Fra gli organizzatori è stato di grandissimo aiuto Massimo Caruso, presidente di La Banda della Liberazione, napoletano che vive a Modena, ci ha permesso per il collegamento con la studiosa di Diritto Islamico Hanieh Tarkian, con la professoressa Wanda Marasco e realalizzato la grafica, la comunicazione e ideato il nostro logo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it