Napoli testamenti falsi per sottrarre eredità ai fratelli | maxi sequestro da oltre 7 milioni di euro
Un vasto patrimonio immobiliare sottratto con testamenti falsificati, società estere create ad hoc e fatture inesistenti: è questo il quadro emerso dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che hanno portato al sequestro di beni per oltre 7 milioni e 384mila euro a carico di cinque persone. Testamenti falsi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
