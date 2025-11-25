Napoli tegola Gutierrez | out con il Qarabag e a forte rischio per la Roma
Il contraccolpo arriva nel momento meno opportuno. A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Qarabag, al Maradona, il Napoli perde Miguel Gutierrez, fermato da un problema alla caviglia rimediato durante la rifinitura. L’esterno spagnolo finisce quindi nella lista degli indisponibili e, salvo svolte clamorose, sarà costretto a saltare anche la delicatissima sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica. Nome completo Miguel Gutiérrez Ortega Posizione Difensore Squadra attuale Napoli Nazione Luogo di nascita Madrid Data di nascita Luglio 27, 2001 00:00 Età 24 Peso (Kg) 73 Altezza (cm) 180 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 10 - Per Game Partite iniziate 5 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
