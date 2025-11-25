Napoli stalking e aggressioni | arrestato 32enne nel quartiere Stella

NAPOLI, 25 novembre 2025 – A poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Carabinieri del quartiere Stella hanno arrestato un 32enne, incensurato e di origine straniera, accusato di stalking e aggressioni ai danni della sua ex compagna, una 33enne anche lei straniera ma residente stabilmente in Italia. La relazione tra i due era durata pochi mesi, segnati però dalle continue violenze dell’uomo, che in stato di ebbrezza colpiva ripetutamente la donna. Dopo aver deciso di interrompere la relazione, la 33enne è stata perseguitata quasi ogni sera sotto casa, vivendo una condizione di forte paura e instabilità. 🔗 Leggi su Primacampania.it

