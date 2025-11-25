Napoli si ferma anche Gutierrez L’entità dell’infortunio e i tempi di recupero stimati

Inter News 24 Napoli, Antonio Conte dovrà fare a meno di Miguel Gutierrez, il quale ha sofferto un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco. Antonio Conte, allenatore del Napoli, deve fare i conti con un altro infortunio a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Qarabag. Miguel Gutierrez, esterno sinistro che generalmente fatica a trovare spazio nella formazione titolare, ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante un allenamento. Il giocatore, che nelle ultime gare di Coppa Italia contro Sporting ed Eintracht era stato impiegato da titolare, non potrà scendere in campo per la sfida di Champions e per quella successiva contro la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

