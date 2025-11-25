Napoli si ferma anche Gutierrez L’entità dell’infortunio e i tempi di recupero stimati
Inter News 24 Napoli, Antonio Conte dovrà fare a meno di Miguel Gutierrez, il quale ha sofferto un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco. Antonio Conte, allenatore del Napoli, deve fare i conti con un altro infortunio a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Qarabag. Miguel Gutierrez, esterno sinistro che generalmente fatica a trovare spazio nella formazione titolare, ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante un allenamento. Il giocatore, che nelle ultime gare di Coppa Italia contro Sporting ed Eintracht era stato impiegato da titolare, non potrà scendere in campo per la sfida di Champions e per quella successiva contro la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
A Napoli il tempo si ferma quando si parla di Diego. Perché Maradona non è stato solo un campione: è stato ’o miracolo, la scintilla che ha acceso l’orgoglio di un popolo intero. L’uomo capace di trasformare il dolore in gioia, la fatica in festa, il sogno in realt - facebook.com Vai su Facebook
Solo un pareggio al Maradona per il Napoli, che si ferma sullo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte Conte analizza la gara con lucidità ma non nasconde un pizzico di amarezza per l’atteggiamento dei tedeschi. Per Conte la strada è lunga e la fiducia nel grupp Vai su X
Il Napoli perde un altro pezzo, si ferma Gutierrez per una distorsione alla caviglia - Stavolta a fermarsi è Miguel Gutierrez a causa di una distorsione alla caviglia: sarà out per il Qarabag ma potrebbe non essere assente solo per la Champions ... Si legge su internapoli.it
Napoli, si ferma Gutierrez: a rischio anche il match con la Roma - Non sarà a disposizione l'esterno Miguel Gutierrez, alle prese con una distorsione alla caviglia destra. Segnala fantacalcio.it