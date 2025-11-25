Napoli Scampia | Violenza di genere L’ho perdonato per mio figlio Carabinieri arrestano 54enne recidivo
Intervento dei carabinieri a Scampia: arrestato un 54enne già denunciato per violenze, minacciava la compagna davanti al figlio.. Siamo a Scampia e i Carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una lite in famiglia. Sono quasi le 21 e da quell’abitazione al piano terra si sentono le urla di un uomo e il pianto di un bambino. I carabinieri irrompono nei locali e trovano 3 persone. L’uomo ha 54 anni mentre la donna 50. I due hanno un bambino di 11 anni. Lui minaccia di ucciderla. Davanti ai carabinieri lui urla. “ Sei una monnezza, hai chiamato i Carabinieri.. te la faccio pagare . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altre letture consigliate
TDoR, Scampia e Secondigliano, il calore della sorellanza contro la furia transfobica. ? Ieri Napoli ha risposto con grande commozione e partecipazione. Nonostante la pioggia battente, la città si è unita in un abbraccio potente per il Transgender Day of R - facebook.com Vai su Facebook
Mina, vittima innocente della faida di Scampia. Il gup: “Quel delitto pagina aberrante” Vai su X
Scampia, violenza di genere: “L’ho perdonato per mio figlio” - NAPOLI – Dramma familiare a Scampia, dove i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un appartamento al piano terra dopo aver udito urla e il pianto disperato di un bambino. Come scrive marigliano.net
Scampia, minaccia di uccidere la compagna: «Ti incendio casa, malafemmina» - A Scampia i carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una lite in famiglia. Scrive msn.com
Contro la violenza sulle donne: le associazioni in campo, le persone che le animano, cosa fanno davvero - La prima rete di sostegno per le donne che cercano una via d’uscita dalla violenza è particolarmente importante. Secondo napolitoday.it