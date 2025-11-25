Intervento dei carabinieri a Scampia: arrestato un 54enne già denunciato per violenze, minacciava la compagna davanti al figlio.. Siamo a Scampia e i Carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una lite in famiglia. Sono quasi le 21 e da quell’abitazione al piano terra si sentono le urla di un uomo e il pianto di un bambino. I carabinieri irrompono nei locali e trovano 3 persone. L’uomo ha 54 anni mentre la donna 50. I due hanno un bambino di 11 anni. Lui minaccia di ucciderla. Davanti ai carabinieri lui urla. “ Sei una monnezza, hai chiamato i Carabinieri.. te la faccio pagare . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Scampia: Violenza di genere. “L’ho perdonato per mio figlio”. Carabinieri arrestano 54enne recidivo