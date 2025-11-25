Napoli questo modulo rende la vita più facile agli attaccanti ultime sulla formazione contro il Qaragab
Mora, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Mora: “Maradona sempre presente, Napoli cinico e aggressivo contro l’Atalanta”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Maradona? E’ sempre presente, tutti i tifosi del Napoli e del calcio lo ricordano. Quello che ha lasciato è un qualcosa di incredibile, in una serata europea e piovosa, dove il Napoli deve ricominciare non è un caso che questa è la sua giornata. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Il Napoli archivia la bella vittoria sull'Atalanta e mette la freccia in direzione Qarabag. Conte ripartirà dall'ultimo modulo che, in una situazione dettata dall'emergenza, ha fatto vedere tante cose buone. E in una serata speciale per Napoli e i napoletani: "Sarà l'a - facebook.com Vai su Facebook
#Conte torna alle origini e rilancia il Napoli: vecchio modulo, serve una scossa anche in Champions Vai su X
NM LIVE - Zaccaria: "Napoli, questo modulo rende la vita più facile agli attaccanti, serve una vittoria contro il Qarabag in Champions" - MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da Napo ... Come scrive napolimagazine.com
Napoli, nasce il modulo parallelepipedo - Discussioni, opinioni, moduli al pettine, il Napoli come gioca, come dovrebbe giocare, come giocherà allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Segnala corrieredellosport.it
Napoli scatenato: ecco il rinnovo a vita, i due pallini di Conte e il ‘vecchio discorso’ da riaprire - Sono saltati alcuni piani solo con l’infortunio di Lukaku, che però ha avuto una buona conseguenza: l’acquisto di Rasmus Hojlund. calciomercato.it scrive