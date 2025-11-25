Napoli questo modulo rende la vita più facile agli attaccanti ultime sulla formazione contro il Qaragab

Mora, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Mora: “Maradona sempre presente, Napoli cinico e aggressivo contro l’Atalanta”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Maradona? E’ sempre presente, tutti i tifosi del Napoli e del calcio lo ricordano. Quello che ha lasciato è un qualcosa di incredibile, in una serata europea e piovosa, dove il Napoli deve ricominciare non è un caso che questa è la sua giornata. 🔗 Leggi su Parlami.eu

