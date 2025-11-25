Napoli-Qarabag UFFICIALI | Conte conferma Lang e il 3-4-3 Scelta a sorpresa sulla maglia

NAPOLI, LA FORMAZIONE UFFICIALE: Modulo: 3-4-3. Titolari: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino.. Maglia bianca Napoli Champions League contro Qarabag formazioni ufficiali” Le scelte di Conte: confermato il blocco-Atalanta. Antonio Conte non torna indietro. Dopo il successo in campionato, il tecnico conferma il nuovo assetto tattico anche in Europa. La distinta ufficiale vede ancora titolari i due olandesi: Sam Beukema in difesa al posto di Juan Jesus. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Qarabag UFFICIALI: Conte conferma Lang e il 3-4-3. Scelta a sorpresa sulla maglia

