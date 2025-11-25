Napoli-Qarabag tegola Gutierrez | fuori un altro titolare Emergenza totale la probabile formazione

Tegola dell’ultima ora. Il Napoli perde anche Miguel Gutierrez per la sfida contro il Qarabag. La diagnosi parla di distorsione alla caviglia destra (fonte Ciro Troise): il giocatore salterà sicuramente la Champions e molto probabilmente il match con la Roma. Scelta obbligata per Antonio Conte: dentro Mathias Olivera dal primo minuto. Miguel Gutierrez infortunato alla caviglia prima della partita contro il Qarabag Antonio Conte deve fare i conti con un vero bollettino di guerra. La vittoria contro l’Atalanta, analizzata nel nostro focus tattico, ha lasciato strascichi positivi nel morale ma l’infermeria resta pienissima. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

