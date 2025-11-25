Napoli-Qarabag paura in campo | Medina perde i sensi
Attimi di paura al Maradona in Napoli-Qarabag, Medina perde i sensi dopo un colpo alla testa: ecco che cos’è successo In Napoli-Qarabag sono trascorsi almeno 20 secondi di paura, nel quale il difensore del club azero ha subito un colpo alla testa e ha perso i sensi. Medina perde i sensi in Napoli-Qarabag (ANSA) Calciomercato Medina ha ricevuto una pallonata sul volto ed è caduto a peso morto sul terreno di gioco. L’arbitro ha lasciato correre, pensando non fosse niente di grave, salvo vedere Medina inerme sul prato del Maradona. La camionetta dei medici è intervenuta prontamente, ma il giocatore dopo qualche secondo si è ripreso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Quinto match di Uefa Youth League: Napoli-Qarabag Starting XI: Spinelli, Caucci, Gambardella, De Luca; Melnyk, Cimmaruta, Anic, Smeraldi; Baridò; Esposito, Raggioli. All.Rocco #NapoliQarabag #UYL #ForzaNapoliSempre Vai su X
