Attimi di paura al Maradona in Napoli-Qarabag, Medina perde i sensi dopo un colpo alla testa: ecco che cos’è successo In Napoli-Qarabag sono trascorsi almeno 20 secondi di paura, nel quale il difensore del club azero ha subito un colpo alla testa e ha perso i sensi. Medina perde i sensi in Napoli-Qarabag (ANSA) Calciomercato Medina ha ricevuto una pallonata sul volto ed è caduto a peso morto sul terreno di gioco. L’arbitro ha lasciato correre, pensando non fosse niente di grave, salvo vedere Medina inerme sul prato del Maradona. La camionetta dei medici è intervenuta prontamente, ma il giocatore dopo qualche secondo si è ripreso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Qarabag, paura in campo: Medina perde i sensi