Napoli-Qarabag Lang e Neres con Hojlund in attacco Politano ancora in panchina Sky
Questa sera il Napoli giocherà in Champions League contro il Qarabag. Napoli-Qarabag, le ultime di formazione. L’inviato Massimo Ugolini ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: « Non dovrebbero esserci grandi novità, solo una: Olivera al posto di Gutierrez. Conte sembra intenzionato a confermare la squadra che ha fatto molto bene contro l’Atalanta. Il sistema di gioco dovrebbe essere 3-4-2-1. Si pensava all’ingresso di Politano, ma in questo momento Neres e Lang sembrano un passo avanti rispetto all’italiano. Questa partita non dico sia decisiva, ma quasi; il Napoli ha solo 4 punti e affronta il Qarabag che ne ha 7. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
