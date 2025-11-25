Napoli-Qarabag la scelta di Conte in attacco | formazioni ufficiali

Ritorna la Champions League per il Napoli di Antonio Conte, che dopo aver ritrovato il sorriso in campionato con la vittoria a Bergamo, ora va a caccia dei tre punti in Champions League. Al Maradona arriva il Qarabag, in un match che i campioni d’Italia non possono sbagliare. La vittoria è obbligatoria per tenere vive le speranza di qualificazione ai playoff. Intanto, in questi minuti sono state annunciate le formazioni per la gara. Napoli-Qarabag, confermato Hojlund in attacco. Solo un cambio per Antonio Conte rispetto alla sfida di campionato contro l’Atalanta. Ai box Gutierrez per infortunio, con Olivera che agirà sulla corsia di sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

