Napoli – Qarabag incontro a poche ore dal match | il regalo è davvero speciale

A poche ore da Napoli-Qarabag, le dirigenze dei due club si sono incontrate a Palazzo Petrucci per il consueto pranzo Uefa. Ad accogliere la dirigenza azera, c’era il vicepresidente della SSC Napoli Edoardo De Laurentiis, insieme ad altri rappresentanti del club. Pranzo UEFA con le dirigenze di Napoli e Qarabag. Per il Qarabag erano presenti all’incontro il proprietario del club, Tahir Gozal, e il vicepresidente Fevzihan Aras insieme ad altri rappresentanti. All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

