Napoli-Qarabag | il pranzo Uefa a Palazzo Petrucci

Ilmattino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qaraba? FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre-partita», si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli qarabag il pranzo uefa a palazzo petrucci

© Ilmattino.it - Napoli-Qarabag: il pranzo Uefa a Palazzo Petrucci

Leggi anche questi approfondimenti

napoli qarabag pranzo uefaNapoli-Qarabag, stavolta c'è stato il pranzo UEFA in città: assente il presidente De Laurentiis - Nell'ultima partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, a causa di forti tensioni tra le due società, il Napoli non aveva. Si legge su tuttomercatoweb.com

napoli qarabag pranzo uefaSSCN - Napoli-Qarabag, pranzo UEFA a Palazzo Petrucci, delegazione ospite omaggiata con l’opera “Inchino” di Antonio Nocera - In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qarabag FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre- Segnala napolimagazine.com

napoli qarabag pranzo uefaNapoli-Qarabag: il pranzo Uefa a Palazzo Petrucci - «In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qarabag FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Qarabag Pranzo Uefa