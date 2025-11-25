Napoli-Qarabag Hojlund si fa ipnotizzare dal dischetto | i tifosi pensano a De Bruyne

Non si sblocca la partita al Maradona tra Napoli e Qarabag, con i partenopei che hanno sciupato diverse occasioni per mettere la freccia. La più clamorosa è senza dubbio quella arrivata poco prima l’ora di gioco, con Rasmus Hojlund che si è fatto parare il calcio di rigore del possibile vantaggio. Dopo l’errore il pensiero va subito a Kevin De Bruyne. Napoli, Hojlund sbaglia il rigore: i tifosi rimpiangono De Bruyne. Al minuto 54 l’arbitro Marciniak ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per un contatto in area tra Jankovic e Di Lorenzo. Nonostante i tanti dubbi sul fallo, il VAR non cambia la decisione dell’arbitro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

