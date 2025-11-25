Napoli-Qarabag Hojlund si fa ipnotizzare dal dischetto | i tifosi pensano a De Bruyne
Non si sblocca la partita al Maradona tra Napoli e Qarabag, con i partenopei che hanno sciupato diverse occasioni per mettere la freccia. La più clamorosa è senza dubbio quella arrivata poco prima l’ora di gioco, con Rasmus Hojlund che si è fatto parare il calcio di rigore del possibile vantaggio. Dopo l’errore il pensiero va subito a Kevin De Bruyne. Napoli, Hojlund sbaglia il rigore: i tifosi rimpiangono De Bruyne. Al minuto 54 l’arbitro Marciniak ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per un contatto in area tra Jankovic e Di Lorenzo. Nonostante i tanti dubbi sul fallo, il VAR non cambia la decisione dell’arbitro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
#UCL – Goal Alert: Napoli *1-0 Qarabag *(McTominay 65’) #SSFootball Vai su X
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli spreca un calcio di rigore: Kochalski salva il Qarabag, Hojlund fallisce l'1-0 - Di Lorenzo conquista un calcio di rigore, Hojlund si presenta. Secondo tuttomercatoweb.com
Napoli-Qarabag 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Qarabag di Martedì 25 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Live – Champions – Napoli-Qarabag: Hojlund fallisce un penalty! (0-0) - Qarabag: Azzurri in campo per la vittoria, del nome di D10S 56' Hojlund fallisce il penalty! Da 100x100napoli.it