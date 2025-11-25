Napoli-Qarabag defezione dell' ultima ora in casa azzurra | l' infortunio
Nuova defezione in casa azzurra per la sfida di Champions League contro il Qarabag. Antonio Conte perde, infatti, per infortunio anche Miguel Gutierrez. A fornire i dettagli sul problema fisico del terzino spagnolo è il giornalista Ciro Troise su X: “Distorsione alla caviglia destra per Gutierrez. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
