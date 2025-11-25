Napoli-Qarabag | Conte conferma il 3-4-2-1 e il tridente Neres-Lang-Hojlund

Forzazzurri.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la notte Champions contro il Qarabag, Antonio Conte sembra intenzionato a proseguire sulla strada intrapresa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli qarabag conte conferma il 3 4 2 1 e il tridente neres lang hojlund

© Forzazzurri.net - Napoli-Qarabag: Conte conferma il 3-4-2-1 e il tridente Neres-Lang-Hojlund

News recenti che potrebbero piacerti

napoli qarabag conte confermaNapoli-Qarabag: Conte conferma il 3-4-2-1 e il tridente Neres-Lang-Hojlund - Hojlund Per la notte Champions contro il Qarabag, Antonio Conte sembra intenzionato a ... Da forzazzurri.net

napoli qarabag conte confermaNapoli-Qarabag, Conte conferma l’undici: Politano va ancora fuori - Qarabag, Conte conferma l’undici: Politano va ancora fuori Per il Napoli non è tempo di ulteriori scosse. Riporta forzazzurri.net

napoli qarabag conte confermaCorriere dello Sport: "Conte, vinciamo per Diego. E conferma il 3-4-2-1" - A distanza di cinque anni dalla morte di Diego Armando Maradona, il Napoli torna in campo al Maradona con un obiettivo chiaro: vincere per spingere verso i ... Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Qarabag Conte Conferma