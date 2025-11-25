Napoli-Qarabag | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Prima del Qarabag, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Atalanta, Dodicesima Giornata di Serie A, 2-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 6-4; Primo Tempo, 4-0; Secondo Tempo, 2-4. Percentuali realizzative: 50,00% – 25,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 75,00% – 00,00%; Secondo Tempo, 00,00% – 25,00%. Primo Tempo (3-0): 3?, Neres per Di Lorenzo: fuori. 16?, Di Lorenzo a Hojlund per Neres, che arriva davanti al Portiere Carnesecchi: Gol, 1-0. 37?, la pressione ultra offensiva del Napoli, porta Rrhamani a colpire di testa per McTominay, che controlla di petto e serve Neres in profondità: diagonale col sinistro, di prima intenzione: Gol, 2-0. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Qarabag: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

