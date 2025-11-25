Napoli-Qarabag al minuto 10 lo stadio si ferma per ricordare Diego Armando Maradona

Tempo di lettura: < 1 minuto È iniziata la sfida di Champions League tra Napoli e Qarabag, ma al decimo minuto il tempo si è come sospeso. Tutti i tifosi presenti allo stadio hanno reso omaggio al più grande di tutti: sciarpe e bandiere azzurre alzate al cielo, un muro compatto e vibrante che ha celebrato Diego Armando Maradona a cinque anni dalla sua scomparsa. In mattinata sui social era circolato un comunicato congiunto delle curve azzurre, che aveva anticipato il gesto collettivo: “ Cinque anni fa ci lasciava il più grande di tutti i tempi, il nostro Diego. Stasera al decimo minuto alza al cielo o indossa tutto quello che hai, sciarpa o bandiera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

