Napoli-Qarabag 0-0 occasione per Hojulund al quindicesimo LIVE
Il Napoli di Conte affronta il Qarabag per la quinta giornata del girone di Champions League. Gli azzurri sono a caccia della seconda vittoria, che possa ridare linfa al percorso europeo e alle chance di qualificazione. Conte per la sfida contro gli azeri conferma il 3-4-2-1 con gli stessi interpreti che hanno sfidato l’Atalanta ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez che si è fermato in allenamento. Davanti confermati Lang e Neres a supporto di Hojlund prima punta. Gli ospiti vengono da un pareggio incredibile contro il Chelsea di Maresca a Stamford Bridge e vorranno ripetersi con un altro grande risultato nel tempio che un giorno fu di Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Champions League, in campo Napoli-Qarabag e Bodo Glimt-Juventus Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Vai su Facebook
#Napoli, distorsione alla caviglia per #Gutierrez. Salta il #Qarabag Vai su X
Napoli-Qarabag 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Qarabag di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
LIVE - Napoli-Qarabag: 0-0 - Qarabag, diretta live Champions League, 5° giornata: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale su AreaNapoli. Secondo areanapoli.it
Napoli-Qarabag, il risultato in diretta LIVE - L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra ... sport.sky.it scrive