Il Napoli di Conte affronta il Qarabag per la quinta giornata del girone di Champions League. Gli azzurri sono a caccia della seconda vittoria, che possa ridare linfa al percorso europeo e alle chance di qualificazione. Conte per la sfida contro gli azeri conferma il 3-4-2-1 con gli stessi interpreti che hanno sfidato l’Atalanta ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez che si è fermato in allenamento. Davanti confermati Lang e Neres a supporto di Hojlund prima punta. Gli ospiti vengono da un pareggio incredibile contro il Chelsea di Maresca a Stamford Bridge e vorranno ripetersi con un altro grande risultato nel tempio che un giorno fu di Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli-Qarabag 0-0, fine primo tempo al Maradona (LIVE)